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Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

Bilal Kahyaoğlu, Özgür Alantor, Cihan Okur   | 13.08.2021
Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu / AA

Kastamonu

İlçede 11 Ağustos'ta yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken 8 katlı bir bina yıkıldı. Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel nedeniyle birçok araç, eşya ve ağaç da denize sürüklendi.

Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana'dan denize dökülen Ezine Çayı, Karadeniz'in rengini kahverengiye döndürdü.

AA muhabiri, Karadeniz'in kahverengiye dönüştüğü bölgeyi havadan görüntüledi.


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