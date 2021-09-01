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Bozkurt'taki sel felaketinin 21'inci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 01.09.2021
Bozkurt'taki sel felaketinin 21'inci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor Fotoğraf: Ümit Yorulmaz - Anadolu Ajansı

Kastamonu

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana çalışıyor.

İş makineleriyle selin getirdiklerinin temizlenmesi için uğraş verilirken, vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

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Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ediyor.

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