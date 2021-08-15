Euro
10.05
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,779.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bozkurt'ta yıkılan köprünün yerine seyyar köprü kuruldu

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine seyyar köprü kuruldu.

Abdullah Tevge   | 15.08.2021
Bozkurt'ta yıkılan köprünün yerine seyyar köprü kuruldu Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

Kastamonu

Bölgeye tırlarla getirilen seyyar köprü, tankın üzerinden Ezine Çayı'na yerleştirildi. DSİ personeli de köprü kurulumu sırasında askeri personele eşlik etti.


Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü, 26 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 10 bin 500 kilogram ağırlığında.

Ezine Çayı'nda ulaşımı sağlayacak köprünün yük taşıma kapasitesi ise 70 ton.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti
Filistin'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 70'nin Delta varyantı olduğu bildirildi
İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
Filipinler'de Kovid-19'un Lambda varyantı görüldü

Benzer haberler

Sel bölgesinde balçığa saplanan kuşu JAK timi kurtardı

Sel bölgesinde balçığa saplanan kuşu JAK timi kurtardı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde yaşanan selde ev ve ahırlar zarar gördü

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve Ayancık'ta köylere helikopterle erzak taşınıyor

Bozkurt'ta boynuna kadar suyun içinde kalan esnaf 16 saat kurtarılmayı bekledi

Bozkurt'ta boynuna kadar suyun içinde kalan esnaf 16 saat kurtarılmayı bekledi
Bozkurt'ta yıkılan köprünün yerine seyyar köprü kuruldu

Bozkurt'ta yıkılan köprünün yerine seyyar köprü kuruldu
Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan araçlar hasar tespiti için bir alanda toplanıyor

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan araçlar hasar tespiti için bir alanda toplanıyor