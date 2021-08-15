Bozkurt'ta yıkılan köprünün yerine seyyar köprü kuruldu
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine seyyar köprü kuruldu.
Kastamonu
Bölgeye tırlarla getirilen seyyar köprü, tankın üzerinden Ezine Çayı'na yerleştirildi. DSİ personeli de köprü kurulumu sırasında askeri personele eşlik etti.
Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü, 26 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 10 bin 500 kilogram ağırlığında.
Ezine Çayı'nda ulaşımı sağlayacak köprünün yük taşıma kapasitesi ise 70 ton.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.