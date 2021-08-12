Euro
10.10
Dolar
8.59
BIST 100
1,427.96
Altın
1,752.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli için Trabzon Havalimanı’nda karşılama töreni düzenleniyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor. -VTR
logo
Gündem

Bozkurt'ta sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Cihan Okur, Vural Akkirpi   | 12.08.2021
Bozkurt'ta sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor Fotoğraf: Cihan Okur / AA

Kastamonu

İlçede sel felaketinin ilk gününde bir bina tamamen yıkılırken yanındaki binada ise hasar meydana geldi.


Felaketin ikinci gününde ise başka bir binada daha kısmen hasar oluştu. Yıkılma tehlikesi bulunan iki bina, görevlilerce tahliye edildi. Yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, Ezine Çayı mevkisinde yıkılan bir apartmanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yoğun çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
﻿Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 binden fazla vaka tespit edildi
Almanya'da son 9 haftanın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Aşılamada mavi kategorideki İzmir'de hedef 18-39 yaş grubu
Hastanede tedavi gören Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

Bozkurt'ta sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor

Bozkurt'ta sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığının Batı Karadeniz'de sel dolayısıyla tahliye ettiği kişi sayısı 168'e ulaştı

Bozkurt'ta selde mahsur kalan vatandaşlar helikopter ve botlarla tahliye ediliyor

Kastamonu'da sel sularına kapılan 6 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da sel sularına kapılan 6 kişi hayatını kaybetti
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor
Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti