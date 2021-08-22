Dolar
8.49
Euro
9.93
Altın
1,781.30
ETH/USDT
3,255.80
BTC/USDT
49,100.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor

Selde hasar gören binaların bazılarının yıkıldığı belirtildi. Öte yandan ekiplerin hava, kara ve denizden kayıpları aramayı sürdürdüğü bildirildi.

Bilal Kahyaoğlu, Özgür Alantor   | 22.08.2021
Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalarına ilk günden bu yana aralıksız devam ediyor.

Bozkurt'ta iş makineleriyle selin getirdiklerinin ilçeden çıkarılması için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor.

Selde hasar gören binaların bazıları yıkıldı.

Arama çalışmalarının da sürdüğü ilçede, ekipler, hava, kara ve denizden kayıpları arıyor.

AA ekibi bölgede yürütülen çalışmaları drone ile görüntüledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi süren hasta aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor
Prof. Dr. Unutmaz: Aşı tereddüdü kırılırsa sonbahara kadar delta varyantı kontrol altına alınabilir
Türkiye'de baskın varyanta dönüşen Delta karşısında 'en savunmasızlar' aşısız kişiler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor

Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor

Bartın'daki selden kurtulan ve evi ağır hasar gören Ercan Ünal: Ölümle burun buruna geldik

Kastamonu'daki selde ağaca çıkan kişi, babasını da kemeriyle çekip kurtardı

Sosyal market tırı Bozkurt'ta köy köy dolaşarak selzedelere kıyafet ulaştırıyor

Sosyal market tırı Bozkurt'ta köy köy dolaşarak selzedelere kıyafet ulaştırıyor
ABD'nin Tennessee eyaletindeki sellerde 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu

ABD'nin Tennessee eyaletindeki sellerde 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi