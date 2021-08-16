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Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sefa Şahin   | 16.08.2021
Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu

Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın cep telefonuyla Ezine Çayı'nın kenarında kaydettiği görüntüler, selin başladığı ancak felakete dönüşmeden önceki anları yansıtıyor.

Görüntülerde, bir kişinin çayın yukarısında sel nedeniyle 2 kişinin sulara kapıldığını, sel sularının geldiği anda kimsenin kaçma imkanı olmayacağını söyleyerek vatandaşları uyarmaya çalıştığı görülüyor.

Uyarılara rağmen bazı vatandaşların merakla bölgedeki bekleyişlerini sürdürmeleri dikkati çekiyor.

Yoldaki araçların selin bulunduğu alandan hızlı bir şekilde uzaklaştırıldığı, zemin katların boşaltılması için vatandaşların uyarıldığının da yer aldığı görüntüde, çayın üzerindeki köprünün yıkılmadan önceki hali de görülüyor.

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