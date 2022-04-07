Dolar
14.74
Euro
16.05
Altın
1,931.25
ETH/USDT
3,239.40
BTC/USDT
43,506.00
BIST 100
2,345.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bozkurt'ta köy yolunda heyelan meydana geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Dursun Köyü yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İlyas Gün   | 07.04.2022
Bozkurt'ta köy yolunda heyelan meydana geldi

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun trafiğe açılması için iş makinalarıyla temizleme çalışması yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından köy yolu yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 9 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı
Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız

Benzer haberler

Bozkurt'ta köy yolunda heyelan meydana geldi

Bozkurt'ta köy yolunda heyelan meydana geldi

Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesiyle hasar gören geçici köprü onarıldı

Ordu'da heyelanlar sonucu 168 konut için nakil kararı verildi

Önce kanser taraması sonra şehir gezisi

Önce kanser taraması sonra şehir gezisi
Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak

Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak
İki buzağı ve sekiz kediyle aynı evi paylaşıyorlar

İki buzağı ve sekiz kediyle aynı evi paylaşıyorlar