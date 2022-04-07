Bozkurt'ta köy yolunda heyelan meydana geldi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Dursun Köyü yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kastamonu
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun trafiğe açılması için iş makinalarıyla temizleme çalışması yaptı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından köy yolu yeniden trafiğe açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.