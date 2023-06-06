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Bozkurt'ta heyelan nedeniyle 11 köyün bağlantı yolu çöktü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelanda, 11 köye bağlantı sağlayan yol çöktü.

Ümit Yorulmaz  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Bozkurt'ta heyelan nedeniyle 11 köyün bağlantı yolu çöktü Fotoğraf: Ümit Yorulmaz / AA

Kastamonu

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar su taşkınları ve heyelanlara yol açtı.

Bayramgazi, Yaşarlı, Keşlik, Dursun, Ulu, Işığan, Kestanesökü, Sakızcılar, Kızılcaelma, Yaylatepe ve İbrahim köyüne ulaşım sağlayan ​​​​​​​Bayramgazi grup yolunda heyelan yaşandı.

Heyelan nedeniyle Ezine Çayı üstündeki köprü ve tersip bendleri de zarar gördü, bazı köylerin elektrikleri kesildi.

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