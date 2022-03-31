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Bozkurt'ta Ezine Çayı eriyen kar suları ile yükseldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi.

Özgür Alantor, Ümit Yorulmaz   | 31.03.2022
Bozkurt'ta Ezine Çayı eriyen kar suları ile yükseldi Fotoğraf:Ümit Yorulmaz/AA

Kastamonu

Bölgede hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceye ulaşmasıyla Ezine Çayı'nı besleyen Yaralıgöz Dağı'ndaki 1,5 metreyi bulan karlar erimeye başladı. Eriyen kar sularıyla çaydaki su seviyesi yükseldi.

Kar suları, çayın Bozkurt ilçesinden geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üst seviyesine kadar ulaştı.

Bozkurt Belediyesi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri bölgede tedbir amaçlı çalışma yapıyor.

Belediye Başkanı Muammer Yanık da ekiplerin çalışmalarını yakından takip ediyor.

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