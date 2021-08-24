Dolar
8.44
Euro
9.90
Altın
1,803.60
ETH/USDT
3,322.70
BTC/USDT
49,631.00
BIST 100
1,466.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar gören Bozkurt Ortaokulu, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu ve spor salonu yeniden inşa edilecek.

Recep Bilek, Özgür Alantor   | 24.08.2021
Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak Fotoğraf: Recep Bilek / AA

Kastamonu

İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde birçok bina yıkıldı, bir bölümü de ağır hasar gördü.

Bu binaların onarılması ya da tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlatan ekiplerin, Bozkurt Ortaokulu, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu ve spor salonuna yönelik incelemeleri de sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonuyla 12 derslikli ortaokul ile pansiyon ve spor salonu, yapılacak tespitin ardından eski yerine ya da yeni bir yere inşa edilecek.

Bu arada, bölgede iş makinelerinin ağır hasarlı binaları yıkımı sürüyor.

İlçede hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan aşı çağrısı
İsrail'de toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
Son 24 saatte Brezilya'da 321, Meksika'da 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

AFAD gönüllüsü, sel bölgesinde enkazdan kurtardığı kediyle çalışmalara devam ediyor

AFAD gönüllüsü, sel bölgesinde enkazdan kurtardığı kediyle çalışmalara devam ediyor

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak

Bozkurt'taki selden kurtulan fırıncı Küçükkahraman, yaşadıklarını anlattı

Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın yatağı selde 40 metre genişlemiş

Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın yatağı selde 40 metre genişlemiş
Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor

Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor
Bozkurt'ta çamur ve balçıkla mücadelenin kahramanları: İş makinesi operatörleri

Bozkurt'ta çamur ve balçıkla mücadelenin kahramanları: İş makinesi operatörleri