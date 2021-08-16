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Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Recep Bilek, Bilal Kahyaoğlu   | 16.08.2021
Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu / AA

Kastamonu

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.

İş makineleri ve itfaiyenin de katılımıyla başlayan yıkımı çevredeki bazı vatandaşlar gözyaşlarıyla izledi.

Yıkım çalışması drone ile havadan da görüntülendi.

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