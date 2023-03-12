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Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak

Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Burak Akay  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00'de sefer yapılacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri de fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.

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