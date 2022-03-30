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Bozcaada ve Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Burak Akay   | 30.03.2022
Bozcaada ve Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler programdan kaldırıldı.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 11.00'deki seferler dışında tarifedeki diğer tüm seferler iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 17.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 18.00'deki seferlerin dışındakiler de aynı nedenden dolayı yapılamayacak. Bozcaada ve Gökçeada hattında 1 Nisan Cuma yapılacak planlı tüm seferler bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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