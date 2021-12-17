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Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında yarın seferlerden bazıları yapılamayacak

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Burak Akay   | 17.12.2021
Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında yarın seferlerden bazıları yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre yarın, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 seferleri dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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