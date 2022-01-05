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Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Burak Akay   | 05.01.2022
Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre yarın, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 11.00 ve 15.00'daki seferler fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.





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