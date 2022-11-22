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Bozcaada feribot seferleri yarın fırtına nedeniyle yapılamayacak

Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.

Burak Akay   | 22.11.2022
Bozcaada feribot seferleri yarın fırtına nedeniyle yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada-Kabatepe hattında da Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise 09.00 seferleri iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.

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