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Gündem

Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.

Burak Akay   | 20.11.2022
Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.

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