Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.