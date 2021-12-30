Dolar
13.15
Euro
14.87
Altın
1,802.97
ETH/USDT
3,717.00
BTC/USDT
47,276.00
BIST 100
1,878.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini kabul etti. -VTR-
logo
Gündem

Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Burak Akay   | 30.12.2021
Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 ile Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında
Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
İkinci doz Johnson & Johnson aşısı Omicron kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 85 azaltıyor
Kovid-19 vaka sayısı artan Ordu'da 'ev ziyaretlerine ara verin' çağrısı

Benzer haberler

Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale Boğazı dev gemilerin geçişi nedeniyle tek yönlü kapatıldı

Çanakkale Valisi Aktaş 'Boğa güreşi okulu' fotoğrafına oy verdi

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında feribot seferi yapılmayacak

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında feribot seferi yapılmayacak
Dorsesine saklandıkları tırla Bulgaristan yerine Çanakkale'ye gittiler

Dorsesine saklandıkları tırla Bulgaristan yerine Çanakkale'ye gittiler
Türkiye'nin en büyük adası 'damla sakızı' üretim merkezi oluyor

Türkiye'nin en büyük adası 'damla sakızı' üretim merkezi oluyor