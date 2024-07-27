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Bozcaada Belediyesine "çevre kirliliğine" neden olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.

İsa Toprak  | 27.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Bozcaada Belediyesine "çevre kirliliğine" neden olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır."



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Bozcaada Belediyesine "çevre kirliliğine" neden olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı
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