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BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek.

Zeynep Beyza Kılıç   | 19.02.2022
BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23 Eylül 2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" hakkındaki kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapan BOTAŞ, yeni kararla, merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelerin listesini ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan talep edecek ve gerekli nüfus verilerinin temin edilmesinden itibaren 15 gün içinde EPDK'ye başvuruda bulunacak.

BOTAŞ, merkez nüfusu sonradan 15 bin ve üzerine çıkan ilçelerle ilgili de her yıl mart ayı sonuna kadar liste temin edecek ve bu ilçeler için de aynı süreç işletilecek.

Ayrıca merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olup bölgesel ve coğrafi koşulları, tüketim potansiyeli veya bölgede bulunan tesislerin ihtiyaçları açısından şehir besleme hattı yapımında ekonomik veya stratejik fayda görülen ilçeler de EPDK tarafından kendisine intikal eden talepler doğrultusunda ilgili dağıtım şirketlerinin görüşleri ile Bakanlık onayına sunulmak üzere BOTAŞ'a bildirilecek.

Bakanlık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşleri alınarak şehir besleme hattı yapılmasına onay verilen ilçeler, bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilecek. Merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olan ilçelerin listesi 1 Nisan 2022 tarihine kadar BOTAŞ tarafından ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan temin edilerek EPDK'ye sunulacak ve bu ilçeler için aynı işlemler yürütülecek.




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