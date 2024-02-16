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BOTAŞ, Hatay'da doğal gaz arzı sağlayan boru hattında akışın yeniden başladığını bildirdi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Hatay'da doğal gaz arzı sağlayan boru hattında 15 Şubat'ta meydana gelen hasar sonrası başlatılan onarım çalışmalarının sona erdiğini ve doğal gaz akışının yeniden başladığını bildirdi.

Duygu Alhan  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
BOTAŞ, Hatay'da doğal gaz arzı sağlayan boru hattında akışın yeniden başladığını bildirdi

Ankara

Şirketin internet sitesindeki açıklamada "Hatay ilimize doğal gaz arzı sağlayan boru hattı üzerinde 15.02.2024 tarihinde meydana gelen hasar sonrası başlatılan onarım çalışmaları sona ermiş olup boru hattımızda doğal gaz akışı yeniden başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

BOTAŞ'ın arızaya ilişkin dün yaptığı açıklamada ise saat 05.08'de Hatay'a doğal gaz arzı sağlayan boru hattında meydana gelen gaz kaçağı sonrası bakım, onarım ve teknik emniyet ekiplerinin bölgeye intikal ederek gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı ve hasar tespit çalışmalarını tamamladığı belirtilmişti.

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