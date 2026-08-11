Dünyanın farklı ülkelerinden gençleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya getiren Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 'da (BDF'26) "Yapay Zeka ve Ekonomi Arasındaki Asimetrik İlerleyiş" konuşuldu.

Bosphorus Diplomasi Forumu'nda "Yapay Zeka ve Ekonomi Arasındaki Asimetrik İlerleyiş" konuşuldu Dünyanın farklı ülkelerinden gençleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya getiren Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 'da (BDF'26) "Yapay Zeka ve Ekonomi Arasındaki Asimetrik İlerleyiş" konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, yapay zekanın da küresel diplomasinin bir parçası olduğunu belirterek, "Yapay zeka tarafındaki yatırımların büyük çoğunluğu geniş çapta ABD'de, ABD'den sonraki en büyük ikinci pazar olan Çin'de, bir kısmı Avrupa'da ve diğer bazı ülkelerde gerçekleşiyor." dedi.

Genç Diplomasi Derneği (GDD) tarafından "Krizler Çağında İnsani Diplomasi" temasıyla düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 (BDF'26), dünyanın farklı ülkelerinden gençleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya getirdi.

Forumun açılışı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla "Farklı Coğrafyaları Bir Araya Getirmek: Eğitim Diplomasisi" paneliyle gerçekleştirildi. Etkinlik öğleden sonra "Yapay Zeka ve Ekonomi Arasındaki Asimetrik İlerleyiş" başlıklı oturumla devam etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, bu oturumda yaptığı konuşmada, küresel ölçekte diplomasiye olan ihtiyacın giderek arttığını belirterek, Genç Diplomasi Derneğinin kurulmasının çok doğru olduğunun altını çizdi.

Diplomasinin sadece kamu kurumlarına, kamu otoritelerine özgü bir şey olmadığını kaydeden Dağlıoğlu, "Özellikle ekonomi diplomasi veya iş diplomasisi alanında aktif bir kurum olarak, şirketlerin ve girişimcilerin diplomasi tarafında daha fazla beceriye sahip olması yönünde artan bir ihtiyaç ve zorunluluk görüyoruz." diye konuştu.

"Yapay zeka da küresel diplomasinin bir parçasıdır"

Ahmet Burak Dağlıoğlu, küresel jeopolitiğin yatırım ortamını ve iş ortamını da şekillendirdiğini ifade ederek, zorlu ve çetin zamanlarda kararlar alabilmenin diplomasi yetenekleri gerektirdiğini dile getirdi.

Yapay zekanın da küresel diplomasinin bir parçası olduğunu aktaran Dağlıoğlu, "Yapay zeka, ulusların egemenliğiyle de doğrudan ilgilidir. Yapay zeka tarafındaki yatırımların büyük çoğunluğu geniş çapta ABD'de, ABD'den sonraki en büyük ikinci pazar olan Çin'de, bir kısmı Avrupa'da ve diğer bazı ülkelerde gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.

Dağlıoğlu, insanların özellikle son kullanıcıların bazen sadece uygulamalara odaklandığını belirterek, şunları paylaştı:

"Yatırımdan bahsettiğimizde farklı katmanlar söz konusudur. Yapay zekaya sahip olmak için önce veriye ihtiyacınız vardır ve veri merkezleri bu yatırımların merkezinde yer alır. Yalnızca veri merkezi yeterli değildir, yüksek hızlı internet bağlantısına ve enerjiye ihtiyacınız vardır. Veri merkezlerini yapay zekayla uyumlu hale getirmek için özel çiplere ihtiyacınız vardır. Ardından modeller, büyük dil modelleri, yapay zeka motorları, ajanlar gibi yazılımlar ve son olarak son kullanıcıya yönelik uygulamalar geliyor. İşte bu yatırımların katmanları bunlardır ve tüm bu yatırımlar küresel ölçekteki yatırım akışlarının büyük çoğunluğunu şekillendirmektedir."

"Enerjiniz yoksa bu modelleri üretemezsiniz, yapay zeka uygulamalarına yanıt veremezsiniz"

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ise yapay zekada en büyük ekonomik değerin uygulama katmanında gerçekleşeceğini ifade ederek, gelecekte uygulama geliştiren herkes için en büyük zorluğun hangi modeli seçmek olacağını kaydetti.

Yapay zekanın sadece bir model veya uygulamadan ibaret olmadığını aktaran Koç, "Enerjiniz yoksa bu modelleri üretemezsiniz, yapay zeka uygulamalarına yanıt veremezsiniz. Bunu yapabilmek için her ülke, kendi egemenliği adına kendi enerji kaynaklarını oluşturmalı ve inşa etmelidir." dedi.

Koç, işleme gücünün temel bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Şu anda dünya geneline bakarsanız belirli eğilimler var. İşlemcilerin çoğu ABD ve Batı merkezli diğer şirketler tarafından üretildi. Bir diplomasi forumunda konuştuğumuz için Doğu ile Batı arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Batı'dan bir ürünümüz varsa, bir rekabet ortamı yaratabilmek için Doğu'dan da benzer ürüne sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Modellere sahip olmak için veriye ihtiyaç var"

Ali Taha Koç, Turkcell olarak veri merkezi işine yoğun yatırım yaptıklarını anlatarak, geçen yıl Türkiye'de büyük bir yatırımı duyurduklarını, Google Cloud ile birlikte yaklaşık 3 milyar dolarlık dev bir yatırım yapacaklarını anımsattı.

Modellere sahip olmak için veriye ihtiyacın olduğuna işaret eden Koç, "Güzel olan şu ki, şu anda tüm modeller açık kaynaklı. Çin modelleri de ABD menşeli modeller de açık kaynak olarak sunuluyor. Bir şey açık kaynaklıysa kullanımı kolaydır. Yeni bir fikirle ortaya çıkıyorsanız mutlaka açık kaynaklı modelleri kullanmalısınız." dedi.

Koç, bilişim teknolojileri sektöründe karşılaştıkları en büyük sorunun bellek sorunu olduğuna dikkati çekerek, "Ancak bu bellek sorunu aslında yapay zeka talebinden kaynaklanıyor. Yapay zeka modellerini çalıştırmak için devasa belleklere ihtiyacınız var. Şirketler artık bellekleri cep telefonlarına, sunuculara veya dizüstü bilgisayarlara koymak yerine yapay zeka çiplerine yerleştiriyorlar." açıklamasını yaptı.