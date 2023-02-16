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Boşnak ve Sırp arama kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı

Bosna Hersekli ekibin lideri Yarbay Miralim Canic, "Orada gördüklerimizi ifade edemiyoruz. Allah sizlere yardım etsin." dedi.

Kenan Irtak   | 16.02.2023
Boşnak ve Sırp arama kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı afet bölgesindeki çalışmalara destek veren Bosna Hersek ve Sırbistan arama kurtarma ekipleri, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı.

Deprem bölgelerinden biri olan Hatay'da çalışmalarını tamamlayan 10 kişilik Boşnak ekip, havalimanında bilet ve pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. Ekiptekiler, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın yetkililerince alkışlarla karşılandı.

Bosna Hersek ordusunda görevli ekibin lideri Yarbay Miralim Canic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hatay Antakya'da İHH ekipleri ile birlikte arama kurtarma operasyonlarında çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaları sırasında hiç kimseyi canlı çıkaramadıklarını belirten Canic, "Birkaç cenaze çıkardık. Orada olanları anlatmak çok zor. Orada gördüklerimizi ifade edemiyoruz. Allah sizlere yardım etsin." dedi.

"Daha önce böyle bir felaket hiç görmedik"

Sırbistanlı arama kurtarma derneğinin başkanı Dragan Bjelic ise 5 kişilik ekiple 7 gün boyunca Kahramanmaraş'ta çalıştıklarını söyledi.

Bölgede AKUT ve Brezilya'dan gelen ekiple beraber hareket ettiklerini dile getiren Bjelic, şunları kaydetti:

"Bizler bu tür arama kurtarma işleri için doğduk diyebiliriz ancak daha önce böyle bir felaket hiç görmedik. Deprem bölgesinde çok güçlü bir uluslararası dayanışma olduğunu ve Türklere yoğun bir sevgi olduğunu gördüm. Aynı zamanda bölgede yoğun bir hüzün olduğunu da gördüm. Bölgedeki insanlar bizlere karşı çok iyi davrandı, minnet dolulardı. Sağlık ekibimiz yaralı bir çocuğu hastaneye ulaştırdı. Bunu asla unutamayacağım."

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bulunan "İGA Lounge"de ağırlanan ekipler, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklarla ülkelerine hareket etti.

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