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Bosna Hersek'teki aşırı yağışlarda kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi

Fırat Taşdemir   | 13.11.2021
Bosna Hersek'teki aşırı yağışlarda kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara'dan Saraybosna'ya hareket etti." ifadesi kullanıldı.

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