Gündem

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 10 zanlı gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

