Dolar
18.58
Euro
18.34
Altın
1,707.20
ETH/USDT
1,349.00
BTC/USDT
19,943.00
BIST 100
3,439.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı’nda konuşuyor Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon’da 5. Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuşuyor
logo
Gündem

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emrah Gökmen   | 04.10.2022
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da geçen yılki orman yangını endemik bitki türlerine de zarar verdi
"Kullanılmış su tasarrufu"nda yıllık 5,7 milyar metreküplük hedef
Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli adliyede
AYM, sanığın yokluğunda davanın bitirilebilmesine yönelik CMK fıkrasını iptal etti
Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli adliyede

Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli adliyede

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor

İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet