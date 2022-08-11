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Bombalı eylem hazırlığındaki terörist İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen bombalı eylem hazırlığındaki "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.08.2022
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist İstanbul'da yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı." ifadelerini kullandı.

Mıhçı dışında 3 kişi daha gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün operasyonuyla Mıhçı'yla beraber 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı, bu kişilerin kaldıkları yerde yapılan aramada silah, sahte kimlik ve dijital materyale el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Mıhçı'nın 2014'te terör örgütü PKK'ya katıldığının belirlendiği bilgisi de paylaşıldı.

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