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Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkisini gösterdi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Köroğlu Dağları, Çeletepesi, Çepni ve Aladağ yaylaları ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimlerine gece kar yağdı.

Kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Yağışın ardından yaylalarda güzel görüntüler oluştu.

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