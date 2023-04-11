Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu
Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkisini gösterdi.
Bolu
Köroğlu Dağları, Çeletepesi, Çepni ve Aladağ yaylaları ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimlerine gece kar yağdı.
Kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.
Yağışın ardından yaylalarda güzel görüntüler oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.