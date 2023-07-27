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Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Elif Sarıhan, Zafer Göder  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bolu

Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan alevler, bir süre sonra yeniden etkili oldu.

Arazinin eğimli olması nedeniyle helikopter desteği istendi.

Bursa'dan gelen Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopterinin desteğiyle alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Bolu merkez, Göynük, Mudurnu ve Seben ilçeleri ile Düzce'den gelen orman işletme müdürlüklerine ait arazözler de karadan çalışma yürütüyor.

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Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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