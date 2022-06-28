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Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Mehmet Emin Gürbüz   | 28.06.2022
Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu

Bolu'da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı.

Sağanağın gece saatlerinde etkisini artırması sonucu Mengen Pazarköy beldesi kara yolu tamamen çöktü.

Ulaşımın sağlanamadığı bölgede ekipler güvenlik önlemi alarak çalışmalara başladı.

Su seviyesi yükselen derenin üzerinde bulunan Yörükler ve Kadısusuz köprüleri de yıkıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşların, kent merkeziyle olan ulaşımı kesildi.

Kent merkezinde, Pazarköy yolu birinci TOKİ konutları yolunda da çökmeler yaşandı.

Türkbeyli Mahallesi'nde dere ve çayın taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

Bölgede önlemleri artıran ve çalışmalara başlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



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