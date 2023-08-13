Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,850.10
BTC/USDT
29,379.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. - VTR
logo
Gündem

Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor

Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yandı. Bölgeye yakın 3 ev alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Zafer Sarı, Elif Sarıhan  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor

Bolu

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Belen köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kullanılmayan ahşap evler, samanlıklar, odunluk ve ardiyeye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Kıbrıscık, Seben ve Bolu Belediyesi itfaiyesi ile yangın helikopteri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın 3 ev yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İzmir Körfezi'nde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetre cihazlarını güncelliyor

Benzer haberler

Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hawaii'de devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 80'e çıktı

Hawaii'de devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 80'e çıktı
Bolu'da yaban hayatı ve kaçak avcılar 19 fotokapanla takip ediliyor

Bolu'da yaban hayatı ve kaçak avcılar 19 fotokapanla takip ediliyor
Hawaii'de devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Hawaii'de devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 53'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet