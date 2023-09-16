Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Bolu
Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.