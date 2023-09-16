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Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Zafer Göder, Eyüp Yalçın  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu

Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

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