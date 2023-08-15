Bolu'da orman yangınına müdahale ediliyor
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Bolu
Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Yangına, helikopter, söndürme uçağı, 3 arazöz, 2 su tankeri, 2 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 50 personel ve köy sakinleriyle müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.