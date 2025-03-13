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Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Varol Varlık, Zafer Göder  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu

İlçede bulunan orman ürünleri işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu merkez ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanların ve alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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