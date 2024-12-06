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Bolu'da kara yoluna inen kurt cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kara yoluna inen kurt, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rahman Topçu  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Bolu'da kara yoluna inen kurt cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Bolu

Munduşlar köyü Salmanlar Mahallesi yolunda aracıyla ilerleyen İsmail Ceyhan, yol üzerinde kurt gördü.

Ceyhan, kurdun kara yolunda yürümesini, aracın yanına gelip daha sonra yoldan uzaklaşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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