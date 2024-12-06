Bolu'da kara yoluna inen kurt cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kara yoluna inen kurt, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bolu
Munduşlar köyü Salmanlar Mahallesi yolunda aracıyla ilerleyen İsmail Ceyhan, yol üzerinde kurt gördü.
Ceyhan, kurdun kara yolunda yürümesini, aracın yanına gelip daha sonra yoldan uzaklaşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.