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Bolu'da dinlenme tesisinde iki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da dinlenme tesisinde park halindeki iki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder   | 24.05.2022
Bolu'da dinlenme tesisinde iki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

Bolu

Gerede-Karabük yolu Çayören köyü mevkisinde bulunan dinlenme tesisine giren Şefika Azoğlu'nun kullandığı 41 PF022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki iki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı tırın altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 kişi ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Şefika Azoğlu, kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise tedavi altına alındı.

Kazada ölenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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