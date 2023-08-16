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Bolu'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Elif Sarıhan, Zafer Göder  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Bolu'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

Bolu

Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda dün çıkan ve yayılımı kısmen engellenen yangına, havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

İlk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangına, Valilik koordinesinde 3 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, arazözler, su tankerleri, ilk müdahale araçları, dozerler, hizmet araçları, 110 orman personeli ve vatandaşların da desteğiyle müdahale ediliyor.

Kayalıdere köyü mevkisinde de yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle sabah saatlerinde çıktığı belirtilen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre illerden gelen orman ve itfaiye personeli görev yapıyor.

Söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Öte yandan Aşağıkınık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ve arazöz çalışmalara destek verdi.

Çalışmaların arazinin eğimli olması nedeniyle zorlu şartlarda yürütüldüğü bölgede, 27 Temmuz'da da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın 29 Temmuz'da söndürülmüştü.

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