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Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Zafer Göder  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bolu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Aynalıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve orman işçileri tarafından müdahalede bulunuluyor.

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