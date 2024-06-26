Dolar
32.93
Euro
35.19
Altın
2,311.53
ETH/USDT
3,370.40
BTC/USDT
61,386.00
BIST 100
10,568.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Vali Kılıç, AA muhabirine, orman yangınlarının son yıllarda Bolu'da da artış seyrine girdiğini, geçen yıl 400 dekar civarında orman varlığının yandığını, bu yıl yangın çıkmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Alınan kararla 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormana girişlerin yasaklandığını belirten Kılıç, "Vatandaşın yaz döneminde piknik anlamında ihtiyacını giderme noktasında da orman alanlarında belirlediğimiz yerlerimiz var. Buralarda ihtiyaçlarını giderebilecekler." dedi.

Kılıç, Gölcük, Abant ve Yedigöller gibi turistlik mekanlarda ise söz konusu tarihlerde sadece piknik tüpüyle piknik yapılabileceğini, yer ateşi başta olmak üzere yangına sebebiyet verebilecek eylemlerin yasaklandığını aktararak, "Özellikle havaların sıcak olduğu bu dönemlerde vatandaşlarımızın bizlere gerekli desteği vereceklerinden hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Anız yangınları konusunda da daha hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun bu zenginliğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Vali Kılıç, kentte şu ana kadar örtü yangınlarının dışında ciddi anlamda orman yangını yaşanmadığından bahsederek, elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ ekiplerinin, yangınların önlenmesi için önlemler aldığını, riskli bölgelerde ağaçların kesilmesi ve elektrik altyapısının yenilenmesi için acil müdahaleler yapıldığını kaydetti.

Vatandaşlara anız ateşi yakmama uyarısında bulunan Kılıç, gözetleme istasyon sayısı artırılan ormanların 24 saat esaslı takip edildiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik kamplarından koruma ve bakım altındaki 14 bin 441 çocuk yararlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile görüştü
Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti
Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı

Benzer haberler

Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı

Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı

Sultangazi'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan İsrail askeri üssünün yakınında yangın çıktı

Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Ayvalık'ta çöp depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ayvalık'ta çöp depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet