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Bölücü terör örgütüne yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Bölücü terör örgütüne yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 923 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 yılında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonların düzenlendiğini ve düzenlenmeye de devam edildiğini belirtti.

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, biz Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız."

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi, 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1555'i tutuklandı ve 1683'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik 6 bin 775 operasyon yapıldı, 9 bin 639 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1689'u tutuklandı ve 1677'si hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

DEAŞ'a yönelik 1500 operasyon düzenlendi, 2800 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 738'i tutuklandı, 650'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol terör örgütlerine düzenlenen 358 operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi, 737 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 97'si tutuklanırken, 207'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 8'i kırmızı, biri mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu, 37'si gri kategoride olmak üzere 64'ü sözde üst düzeydi.

Ayrıca bu dönemde 124'ü bombalı olmak üzere 163 eylem önlendi.

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