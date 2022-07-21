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Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu

Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakoluna teslim oldu.

Yusuf Soykan Bal   | 21.07.2022
Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 61'e yükseldiği kaydedildi.

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