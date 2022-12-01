Bolu ve Karaman'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Bolu ve Karaman'da inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.
Bolu, Karaman
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 17 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde, projenin ülkenin en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.
Konutların hayırlı olmasını dileyen Kılıç, "Herkesin 'Güzel bir evim olsun.' diye bir hayali vardır. İnşallah bugün de burada, kura çekimi olacak. Bu önemli bir rakam. İnşallah hepimizin gönlünden ne geçiyorsa o olur. Çok önemli ve cumhuriyet tarihinin en önemli sosyal konut projelerinden biri." diye konuştu.
Vali Kılıç, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti.
Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.
Proje kapsamında Bolu kent merkezinde yapılacak 200 konut için başvuruda bulunan 14 bin 271, Yeniçağa'da yapılacak 206 konut için başvuran 1175, Mengen Gökçesu'da inşa edilecek 204 konut için 209 ile Dörtdivan'da yapılacak 94 konut için 98 başvuru arasından kura çekimi gerçekleştirildi.
Öte yandan Kıbrıscık ilçesinde yapılacak 198 konut için başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimine gerek kalmadığı belirtildi.
Programa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve vatandaşlar katıldı.
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Bolu'da toplam 902 konut inşa edilecek.
Karaman'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Karaman'da inşa edilecek 751 konut için kura çekimi yapıldı.
Vali Tuncay Akkoyun, Kazımkarabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde, Karaman'da projeye yaklaşık 17 bin başvuru yapıldığını söyledi.
Bugüne kadar ilde TOKİ tarafından 29 proje hayata geçirildiğini aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:
"Bu projeler kapsamında 6 bin 051 konut, 8 ticaret merkezi, 1 millet bahçesi, 1 aile sağlığı merkezi, 6 cami, 1 hastane, 1 kamu hizmet binası, 3 ilkokul, 1 kütüphane, 2 lise, 1 pansiyon, 1 sevgi evi ile 1 spor salonu yapılmıştır. 1177 konutun, 2 caminin ve 2 sosyal projenin ise yapımı devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eserlerimizle güzel ülkemizi ve aziz şehrimizi her alanda kalkındırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla güvenli, huzurlu, müreffeh, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya, gayret etmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı bu düşünceler üzerine yükselteceğiz."
Akkoyun, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti.
Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.
Proje kapsamında, merkeze 340, Kazımkarabekir ilçesi 216, Akçaşehir beldesi 150 ve Başyayla ilçesi 45 konut yapılacak.
Kura çekimine, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.