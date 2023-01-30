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İstanbul’da kar yağışı başladı. (Ümraniye) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya’da Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtım Töreni'nde konuşuyor.
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Bolu Dağı'ndaki kar yağışı aralıklarla sürüyor

Beyaz örtüyle kaplanan dağ havadan görüntülendi.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş, Zafer Göder   | 30.01.2023
Bolu Dağı'ndaki kar yağışı aralıklarla sürüyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Önceki gün başlayan yağış, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, D-100 kara yolu Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini hafif şekilde sürdürüyor.

Güzergahtaki ulaşımın normal seyrettiği bölgede Karayolları ekipleri, karın zaman zaman etkisini arttırmasıyla tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

İki gündür süren yağış sonucu karla kaplanan Bolu Dağı, dronla görüntülendi.

Öte yandan yağış Bolu kent merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

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Bolu Dağı'ndaki kar yağışı aralıklarla sürüyor

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