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Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama kapsamında Bolu Dağı'nda denetim gerçekleştirildi.

Cem Ali Kuş, Sefer Demir   | 23.12.2022
Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

Bölgede sabah saatlerinden itibaren denetimlerine başlayan trafik ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Sahada 5 gündür kış lastiği denetimi gerçekleştiren ekipler, 642 kontrol yaparak denetimleri sıkı tutuyor.

Kış lastiği takmayan veya lastiği kriterleri karşılamayan 8 aracın sürücüsüne, kanun maddesi gereğince toplam 8 bin 920 lira ceza kesildi.

Ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi.

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Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

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