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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı etkiledi.

Göksel Cüneyt İğde  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Düzce

Kara yolunun Düzce kesiminde kalan Bakacak, Kaynaşlı, Karanlıkdere ile Bolu geçişindeki Elmalık mevkilerinde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

Sağanağın etkili olduğu kent merkezi ve Akçakoca ilçesinde de bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Belediye ekipleri de caddelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.




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