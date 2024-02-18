Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor.
Düzce
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesimi Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sürücüler, yer yer 40 metreye düşen görüş mesafesinden dolayı trafikte dikkatli seyretti.
Güzergahın yüksek kesimlerinde zaman zaman hafif kar yağışı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.