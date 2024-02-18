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Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor.

Göksel Cüneyt İğde  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü Fotoğraf: Murat Ataseven/AA

Düzce

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesimi Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler, yer yer 40 metreye düşen görüş mesafesinden dolayı trafikte dikkatli seyretti.

Güzergahın yüksek kesimlerinde zaman zaman hafif kar yağışı görüldü.

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