Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.
Düzce
Bölgede iki gündür etkili olan yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sürücüler, yolun Düzce kesiminde Bakacak, Heyelan, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ile Bolu kesiminde Elmalık mevkisinde dikkatli ilerliyor.
Karayolları ve polis ekipleri, güzergahta sürekli ring halinde bulunarak sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de sağanak etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.