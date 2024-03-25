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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor

Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Mehmet Emin Gürbüz  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor

Bolu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Gün boyunca devam eden sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı ve Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkinde etkili olurken, sis ise Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili.

Kar ve sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Ulaşımda aksamanın yaşanmadığı güzergahta kara yolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücülerden etkili olan kar ve sise karşı dikkatli seyretmelerini istedi.


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