Dolar
13.52
Euro
15.45
Altın
1,817.66
ETH/USDT
3,315.60
BTC/USDT
42,980.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ve tipi şeklinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Ömer Ürer, Zafer Göder, Murat Ataseven   | 15.01.2022
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Düzce

Bölgede sabah saatlerinde başlayan ve tipi şeklinde devam eden kar yağışı, özellikle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, Kaynaşlı Sarıçökek, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Abant Kavşağı, Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekiplerinin ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bölgede, trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezleri ile yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede özellikle gece saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşı Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını azaltmada en etkili silah oldu
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi

Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar manzarası drone ile görüntülendi

Genç ressam doğadan aldığı ilhamı tablolarına yansıtıyor

Genç ressam doğadan aldığı ilhamı tablolarına yansıtıyor
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
'Gören gözü' olan eşinin böbreğiyle hayata bağlandı

'Gören gözü' olan eşinin böbreğiyle hayata bağlandı