Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu mevkisinde kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı.
Bolu
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda yağış sürüyor.
Otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimiyle D-100 kara yolu Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı ve Sarıçökek bölümlerinde yağış aralıklarla etkisini gösteriyor.
Kar kalınlığının yarım metreye yaklaşığı bölgede, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.
Öte yandan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz, Kurtsuyu, Şifalısu ve Tepeköy mevkilerinde yağış devam ediyor.
Tipi nedeniyle zaman zaman kısa süreli ulaşıma kapanan yol, ekiplerin müdahalesiyle açılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.